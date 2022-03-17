العراق يهاجم قرار الفيفا: تابعوا مباراة زامبيا للتأكد

2022/03/17 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم

الخميس، قرار نقل مباراة العراق

والامارات الى ملعب محايد بأنه "منافٍ

للمنطق وبعيد عن الروح الرياضية"، وفيما

بينت أن كثيرا من الأحداث المشابهة

والحادة تجري في أغلب دول

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