بالوثيقة.. السلطات العراقية تقرر منع دخول الباخرة الإماراتية الغارقة

2022/03/17 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقررت السلطات العراقي، اليوم الخميس، منع دخول الباخرة الإماراتية الغارقة.وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل جاء فيها: "يرجى التفضل بالموافقة على الغاء دخول الباخرة (ALSALMY/6) سفرة (212)".

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