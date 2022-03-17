2022/03/17 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ylec0h9SRWI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: مساع رسمية لارجاع مباراة العراق مع الامارات الى العاصمة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: مساع رسمية لارجاع مباراة العراق مع الامارات الى العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).