2022/03/17 | 13:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل فشل اجتماع الحنانة تسبب بقصف اربيل؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7lq2MTQc2e0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل فشل اجتماع الحنانة تسبب بقصف اربيل؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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