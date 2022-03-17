الاطار: نحتاج من الكاظمي ووزرائه الاعتراف بالخطأ بدل الـ 100 الف دينار

2022/03/17 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن الإطار التنسيقي فراس المسلماوي، الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الى الاعتراف بتقصيره وسوء ادارة الوزراء بدل منحة الـ100 الف دينار، مبينا ان البرلمان يعتزم استضافة 3 وزراء ابحث مشاريع الزراعة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المسلماوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “استضافة […]

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