الحكم بالسجن المؤبد على أحد تجار المخدرات في بغداد

2022/03/17 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات.

وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنيات الكرخ أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، وفقاً للمادة القانونية 28 من قانون العقوبات".

وأضاف، أن "المتهم القي القبض عليه من قبل جهاز الامن الوطني في أحدى مناطق العاصمة بغداد".

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