وزير الخارجية الإماراتي يتحدث عن

2022/03/17 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، إن الإمارات تتعاون مع روسيا لتحسين أمن الطاقة العالمي، على ما نقلت وكالة رويترز.

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