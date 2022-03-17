الحشد الشعبي: الكمائن الجوالة حرمت داعش من اهم ممرات تسلله في ديالى

2022/03/17 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد العزاوي، الخميس، أن الكمائن الجوالة حرمت داعش الارهابي من اهم ممرات تسلله في قاطع شمال ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حوض الصفرة في قاطع شمال ديالى شكل مصدر تهديد امني بالغ في السنوات الاخيرة بسبب […]

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