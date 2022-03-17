حراك فلاحي لانقاذ 700 الف نسمة من جفاف محدق

2022/03/17 | 13:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الخميس، عن حراك متسارع لانقاذ اهم محطات الصخ في المحافظة والحيلولة دون وقوع 700 الف نسمة في جفاف محدق.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاتحاد بدأ حراكا متسارعا في اتجاهات مختلفة من اجل الضغط على اصحاب القرار الحكومي في بغداد وديالى لتسريع […]

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