النزاهة تنفذ 4 عمليات ضبط لمتهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز

2022/03/17 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ في محافظة نينوى، لعددٍ من المُتَّهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان أن العمليات الأربع توزعت بين التلاعب بعقود تأهيل مدارس، والاستحواذ على أراض تابعة لمدينة ألعاب الموصل، وابتزاز أصحاب محال المواد الغذائية، والرشوة.ولفت البيان الى انه تم تنظيم أربعة محاضر ضبط وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام القانون.

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