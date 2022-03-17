بالوثيقة… الخارجية العراقية تمنح جواز سفر دبلوماسي الى صاحب مصنع تعبئة مياه 

2022/03/17 | 13:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حصل صاحب معمل لتعبئة وتنقية المياه، على جواز دبلوماسي عراقي.وبحسب وثيقة، تضمنت الموافقة على تجديد الجواز الدبلوماسي لصاحب معمل لتعبئة وتنقية المياه.

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