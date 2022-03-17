نهضت من الأنقاض: التاريخ الاقتصادي للاشتراكية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (1) - مالك ابوعليا

2022/03/17 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا المؤلف: مركز الأبحاث الدولي حول جمهورية ألمانيا الديمقراطيةthe International Research Centre DDR (IF DDR)ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمحول مركز الأبحاث الدولية حول جمهورية ألمانيا الديمقراطية IF DDR*تتميز الظروف الاجتماعية اليوم في جميع أنحاء العالم بالاستغلال الرأسمالي المُكثّف والتبعية الاستعما ......





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