بيضاء وخضراء.. الغراوي: أوراق الحكومة تهدد حياة المواطن بشكل مباشر

2022/03/17 | 14:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رأى المحلل السياسي قاسم الغراوي، الخميس، أن أوراق الحكومة البيضاء والخضراء باتت تهدد حياة المواطن ومعيشته اليومية بشكل مباشر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الغراوي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “أوراق الحكومة البيضاء والخضراء تحولت إلى سوداء وبعدها تصحرت ولم يجني المواطن شيء إلا الوعود الكاذبة والحلول الترقيعية “، […]

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