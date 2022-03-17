تحذيرات من توسع كبير لداعش في افغانستان

2022/03/17 | 14:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجماعة، المعروفة باسم داعش خراسان، تضاعف حجمها تقريبًا إلى أكثر من 4000 مسلح عقب استيلاء طالبان على أفغانستان.

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