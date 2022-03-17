اتحاد علماء المسلمين يوجه رسالة للبارزاني: اطرد الموساد فورا

2022/03/17 | 14:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… وجه اتحاد علماء المسلمين في ديالى، الخميس، رسالة الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني دعاه فيها الى طرد الموساد من أراضي إقليم كردستان العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رئيس الاتحاد جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاتحاد وجه رسالة الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود […]

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