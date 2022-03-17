حمّل ايران المسؤولية.. الزاملي: سنستضيف مسؤولين بالحكومة العراقية بشأن قصف اربيل

2022/03/17 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الخميس، عضو

التحالف الرباعي (إيران) مسؤولية عدم

تبادل المعلومات مع العراق بشأن تواجد

أجنبي على الاراضي العراقية.

ويضم التحالف الرباعي كل من العر

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