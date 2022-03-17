2022/03/17 | 14:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5WKLtasopxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. تظاهرة شعبية للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين اعتدوا على الناشط ضرغام ماجد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. تظاهرة شعبية للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين اعتدوا على الناشط ضرغام ماجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).