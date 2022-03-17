2022/03/17 | 14:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم السبت المقبل، بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، حملت توقيع الشعلان، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل الموافق 19 آذار، للمدارس، بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).يشار الى ان محافظتي ميسان وواسط، […]

ظهرت المقالة محافظة الديوانية تعطل الدوام للمدارس السبت المقبل..



(وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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