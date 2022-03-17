حقوق تجدد تأكيدها على حفظ وحدة الشيعة والتوافق لتشكيل الحكومة

2022/03/17 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… جدد رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الخميس، تأكيده على ضرورة وحدة البيت والمكون الشيعي والموقف السياسي وتقارب وجهات النظر بين جميع الأطراف للمضي بخطوات إنجاز الإستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العامري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من المهم […]

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