نائب عن الفتح: سنذهب الى حكومة الطوارئ في هذه الحالة.. ما هي؟

2022/03/17 | 14:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر الكعبي، اليوم الخميس، عن امكانية الذهاب الى حكومة طوارئ في العراق، مبينا انها ستدار من قبل رئيس الجمهورية.وقال الكعبي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “اذا البرلمان العراقي والكتل السياسية لاتستطيع تشكيل الحكومة خلال الفترات الدستورية التي اقرها الدستور العراقي سنذهب الى حكومة طوارئ وتدار […]

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