الاحتلال يشن حملة اعتقالات في غزة

2022/03/17 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الخميس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين على مقربة من الشريط الحدودي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس اعتقلت ثلاثة مزارعين لدى اقترابهم من السياج الفاصل ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.وكانت زوارق الاحتلال الصهيوني الحربية اطلقت اليوم الخميس، نيران […]

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