2022/03/17 | 14:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدمت "Norwegian Escape"، وهي سفينة عملاقة بُنيت في عام 2015، وتتسع لأكثر من 4 آلاف راكب، بقاع البحر أثناء ابتعادها عن مدينة بويرتو بلاتا في جمهورية الدومينيكان الإثنين، ما ألحق ضررًا بهيكل السفينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصطدمت بقاع البحر..جنوح سفينة ضخمة تزن 164 ألف طن خلال رحلة بحرية كاريبية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصطدمت بقاع البحر..جنوح سفينة ضخمة تزن 164 ألف طن خلال رحلة بحرية كاريبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).