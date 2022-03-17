2022/03/17 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وضمن قيادة عمليات ميسان، نفذت عمليات تفتيش لحي الرحمة وحي الحسين في محافظة ميسان".وأضافت، أن "القوة ضبطت عدد من قنابر المدفعية مختلفة الاحجام مع اسلحة خفيفة وكمية من العتاد الخفيف، حيث تم تسليمها الى الجهات المختصة أصوليًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط قنابر مدفعية في ميسان - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط قنابر مدفعية في ميسان - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).