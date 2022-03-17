قوات الاحتلال تستهدف الصيادين الفلسطينيين شمال غزة

2022/03/17 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلقت زوارق الاحتلال الصهيوني الحربية، اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة.وأفادت لجان الصيادين الفلسطينيين، بأن زوارق العدو أطلقت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين العاملة على بعد 3 أميال بحرية (داخل المساحة المسموح الصيد فيها) ، دون وقوع إصابات في صفوفهم.وتتعمد زوارق الاحتلال الصهيوني […]

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