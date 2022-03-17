2022/03/17 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشفت معظم الكويكبات التي اصطدمت بالأرض بعد مضي سنوات وحتى ملايين السنين.ولكن للمرة الخامسة في التاريخ يرصد علماء الفلك اقتراب كويكب من الغلاف الجوي للأرض.وقد أعلن كريشتيان سارنيتسكي عالم الفلك الهنغاري يوم 11 مارس 2022، أنه خلال مراقبته السماء من محطة جبل بي****تيتو (جزء من مرصد كونكولي) تقع بالقرب من بودابست، […]

ظهرت المقالة للمرة الخامسة في التاريخ..



رصد كويكب قبل اختراقه الغلاف الجوي للأرض أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الخامسة في التاريخ.. رصد كويكب قبل اختراقه الغلاف الجوي للأرض) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الخامسة في التاريخ.. رصد كويكب قبل اختراقه الغلاف الجوي للأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).