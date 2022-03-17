الأسرى الفلسطينيون يشرعون في الإضراب المفتوح عن الطعام

2022/03/17 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قررت الحركة الفلسطينية الأسيرة، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في الـ 25 من الشهر الجاري حتى تحقيق مطالب الأسرى الشرعية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ووفقا لوكالة “فلسطين اليوم” أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في بيان صحفي: “في ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا […]

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