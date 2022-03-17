المانيا: حلف الناتو لن يتدخل في الأزمة الأوكرانية

2022/03/17 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو“ لن يتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا.وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن “هناك شيء واحد يجب قوله بوضوح وبشكل لا لبس فيه لن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو، لكن الغرب سيواصل […]

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