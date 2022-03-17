الاولمبية تستغرب قرار فيفا بنقل مباراة الإمارات إلى خارج العراق

2022/03/17 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بياناً رسمياً بصدد نقل مكان مباراة منتخب العراق الوطني وشقيقه الاماراتي من ملعب المدينة في العاصمة بغداد الى ملعب محايد يحدد لاحقاً.وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “تبدي اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إستغرابها حيال تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والاتحاد الآسيوي للعبة عن إقامة مباراة […]

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