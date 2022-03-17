وزير داخلية كردستان يقدم تفاصيل قصف أربيل: الصواريخ لا تستخدم إلا في حرب

2022/03/17 | 14:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصل وزير داخلية إقليم كردستان والمرشح لرئاسة الجمهورية، ريبر أحمد، الخميس، إلى مبنى مجلس النواب العراقي لمناقشة تداعيات قصف أربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني.

قال وزير داخلية إقليم كردستان إنّ الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لاتستخدم إلا في حالات الحرب

وقال أحمد في كلمته خلال اجتماع لجنة التحقيق بقصف أربيل، وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "القصف تجاوز على السيادة العراقية وخرق للاتفاقيات والمعاهدات حسن الجوار، ونثمن الموقف الوطني لمجلس النواب العراقي وتضامنه مع الإقليم".

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وأضاف وزير داخلية الإقليم: "للأسف الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل، هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لاتستخدم إلا في حالات الحرب".

وتابع، "المواقع المستهدفة، هي موقع مدني لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق"، مشيرًا إلى أنّ "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل".

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أنّ لجنة تقصّي الحقائق ستستضيف مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية.

وقال الزاملي، في كلمته خلال استضافة وزير داخلية الإقليم بمبنى مجلس النواب، وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "هذه المرة الأولى التي تتمّ فيها استضافة مسؤول رفيع من الإقليم"، معربًا عن "شكره إلى وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد استجابته السريعة وحضوره المجلس".

وبيّن أنّ "هذه البادرة تؤكد أن الإقليم جزء لا يتجزأ من العراق ولا فرق بين الإقليم والمركز"، مشيرًا إلى أنّ "لجنة تقصّي الحقائق التي تشكلت برئاستي وعضوية عدد من رؤساء الكتل زارت اقليم كردستان واطلعت ميدانيًا على حادث القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل كما التقت بعض الشخصيات".

وتابع الزاملي أنّ "موقفنا مع الجارة إيران إيجابي وتربطنا علاقة جيدة ومواثيق لتبادل المعلومات، ولكن تبقى سيادة العراق خطًّا أحمرَ وسوف نرفع التقرير أمام مجلس النواب".

ولفت إلى أن "اللجنة سوف تستضيف وكيل وزير الخارجية المسؤول عن الملف الإيراني أو وزير الخارجية بحسب رأيها"، مبينًا أنه "كان من المفترض على التحالف الرباعي: العراقي - السوري - الإيراني - الروسي، تقديم معلومة إن كان هناك تواجد أجنبي في إقليم كردستان كما قالت إيران".

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس الأربعاء 16 آذار/مارس، استضافة وزير داخلية إقليم كردستان ريبر والسفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل.

وزار نائبا رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله أحمد ورؤساء الكتل السياسية محافظة أربيل في إقليم كردستان، للاطلاع ميدانيًا على حجم الأضرار للاعتداء الأخير على محافظة أربيل بصواريخ بالستية الذي طال مناطق ومنازل للمدنيين، بحسب بيان المجلس.

وأكد نائب رئيس المجلس أن البرلمان العراقي "متضامن مع إقليم كردستان ويرفض أي إعتداء، وأمن الأقليم هو من أمن العراق، وما جرى هو استهداف للسيادة الوطنية وتجاوز لا نقبل به تحت أية ذريعة، وهي سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن وإستقرار البلاد".

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه "إذا كان لدى إيران دليل على وجود قاعدة إسرائيلية في أربيل فعليها أن تزود الحكومة الاتحادية العراقية بهذا الدليل لتتحقق منه"، موضحًا أنّ "لجنة من بغداد ستتولى التحقيق في هذا الادعاء".

وفي رد على سؤال حول نية العراق رفع شكوى على إيران لدى الأمم المتحدة، أكد حسين أن الحكومة "ستعقد اجتماعًا هذه الأيام" وسيكون "مخصصًا لمعرفة تقرير اللجنة التي يتم إيفادها من بغداد، وفي ضوء ذلك التقرير، سنبدأ بالتحرك".

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