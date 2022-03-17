الاتحاد البرلماني العربي يصدر بيانا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان

2022/03/17 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الإتحاد البرلماني العربي، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن الاتحاد البرلماني العربي اصدر بياناً بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان".

واضافت انه تم ارسال نسخة من البيان لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهذا نصه:

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