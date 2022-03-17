نائب: الحراك البرلماني لخفض الدولار لن يتوقف.. عازمون على ذلك

2022/03/17 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الخميس، ان الحراك البرلماني الهادف من أجل تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، لن يتوقف.

وقال الحمامي، لـ (بغداد اليوم)، ان "العمل من أجل تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، لن يتوقف والحراك البرلماني لتحقيق هذا الهدف مستمر ونحن عازمون على تحقيق ذلك من خلال مشروع قانون موازنة سنة 2022".

وبين ان "الارتفاع الكبير في أسعار بيع النفط، وهذا الارتفاع المستمرة، لم يبقي أي مبرر لدى الجهات الحكومية لبقاء سعر صرف الدولار، مرتفع، خصوصاً ان هذا الارتفاع ساهم بشكل كبير في رفع أسعار المواد في السوق وساهم في ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وفق لتقارير رسمية حكومية".

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