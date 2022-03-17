2022/03/17 | 14:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استغرب عضو لجنة النفط والطاقة السابق غالب محمد، الخميس، ذهاب بعض الاطراف السياسية المدعية بالاصلاح باتجاه التحالف مع الاحزاب الكردية المتهمة بسرقة اموال النفط وفسادها، مبينا ان اغلب اموال النفط المصدر من كردستان تذهب الى جيوب عائلة بارزاني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال محمد في حوار متلفز تابعته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: الادعاء بالاصلاح لا يعني الذهاب مع سارق نفط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: الادعاء بالاصلاح لا يعني الذهاب مع سارق نفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).