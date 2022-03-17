الانبار تعتزم نقل 150 اسرة سورية نازحة الى مخيم اللاجئين في اربيل

2022/03/17 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الخميس ، عن عزم الحكومة المحلية نقل نحو 150 اسرة سورية نازحة الى مخيم للاجئين في محافظة اربيل .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية ناقشت […]

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