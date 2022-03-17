2022/03/17 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلق خبراء الصحة تحذيرات جديدة بشأن التداعيات طويلة الأمد للمصابين بفيروس كورونا، الذين قد تصيبهم أمراض خطيرة لاحقا.ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، أكثر عرضة بنسبة 28 بالمئة، للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حسب ما أشارت صحيفة “الصن” البريطانية.ويصيب مرض السكري مئات الملايين حول العالم، وهو مرض يؤدي […]

ظهرت المقالة “مرض خطير” يدق الأبواب..



تحذير لمن أصيب بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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