البُنية التحتية الأمنية وضرورة وجودها

2022/03/17 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبدالله جعفر كوفلي ..ان مصطلح البُنية التحتية غالباً ما يستخدم في المجال الاقتصادي لأية مؤسسة او دولة وتعني مجموعة من الهياكل التنظيمية اللازمة والمترابطة مع بعضها البعض والتي تشكل الإطار العام لعمل المؤسسة او الدولة بشكل يدعم الهيكل الكلي لها من اجل القيام بالمهمة المنوط بها وتطويرها وإحراز النجاح المنشود.البنية التحتية […]

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