البُنية التحتية الأمنية وضرورة وجودها

2022/03/17 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / عبدالله جعفر كوفلي ..
ان مصطلح البُنية التحتية غالباً ما يستخدم في المجال الاقتصادي لأية مؤسسة او دولة وتعني مجموعة من الهياكل التنظيمية اللازمة والمترابطة مع بعضها البعض والتي تشكل الإطار العام لعمل المؤسسة او الدولة بشكل يدعم الهيكل الكلي لها من اجل القيام بالمهمة المنوط بها وتطويرها وإحراز النجاح المنشود.
البنية التحتية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البُنية التحتية الأمنية وضرورة وجودها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ان مصطلح البُنية التحتية غالباً ما يستخدم في المجال الاقتصادي لأية مؤسسة او دولة وتعني مجموعة من الهياكل التنظيمية اللازمة والمترابطة مع بعضها البعض والتي تشكل الإطار العام لعمل المؤسسة او الدولة بشكل يدعم الهيكل الكلي لها من اجل القيام بالمهمة المنوط بها وتطويرها وإحراز النجاح المنشود.
البنية التحتية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البُنية التحتية الأمنية وضرورة وجودها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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