شراكة برشلونة وسبوتيفاي تغير اسم

2022/03/17 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كل من نادي برشلونة وشركة سبوتيفاي السويدية عن عقد رعاية لمدة أربع سنوات قالت الصحافة الكتالونية إن قيمته تبلغ 306 مليون دولار، نطرح في هذه الحلقة أسباب اختيار كل من الطرفين للآخر.

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