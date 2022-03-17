2022/03/17 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأمانة العامة تنفي صلتها بموقع التسجيل على المنحة الحكومية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:51

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