2022/03/17 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف وزير الثقافة، حسن ناظم، اليوم الخميس، عن عملية لترميم المواقع الاثرية في بغداد سيتم اطلاقها خلال الايام المقبلة.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزيرها قام بزيارة مجموعة من المعالم الاثرية برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب في بغداد”.وقال ناظم بحسب البيان، إن “الايام المقبلة ستشهد اطلاق برامج […]

ظهرت المقالة خلال الايام المقبلة..



الثقافة تعلن عن ترميم عدد من المواقع الاثرية في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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