ترابط جدلي بين بدعة - الثلث المعطل - والانتخابات المبكرة. - علي عرمش شوكت

2022/03/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تلجأ بعض القوى السياسية التي لم تتوفق بالحصول على الاغلبية البرلمانية من خلال العملية الانتخابية الى عرقلة اتمام مها القوى السياسية الحاصلة على الاغلبية، التي تأهلها نحو تشكيل الحكومة.



وتأخذ العرقة انماطاً واساليباً غالباً ما تكون واهية او مفبركة.



كالتظاهر والاحتجاجات خلف ذرائع لا تمت للواقع بصلة.



وكذلك استخدام المال السياسي لشراء الذمم، والتسقيط السياس للرموز الفائزة ، او حتى تصل بعض الحالات الى ......





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