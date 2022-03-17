2022/03/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٣٢ - نهاية الرحلةقضى جان-كلود رومان طوال الليل في الطريق من باريس إلى قريته الهادئة على الحدود السويسرية، وربما توقف مرة أو مرتين في المحطات الخاصة لراحة المسافرين على الطرق السريعة، لشرب القهوة وأكل ساندويش، وربما نام ساعة أو ساعتين في سيارته في أحدى هذه المحطات.



لقد وصل أخيرا إلى بيته في الصباح، في حدود التاسعة يوم الأح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية النهاية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بداية النهاية - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).