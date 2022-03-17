بروز عالم متعدد الأقطاب: المخاطر والفرص! - توما حميد

2022/03/17 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد ليس هناك شك بأننا نشهد بروز عالم جديد، عالم متعدد الأقطاب، لا يكون الغرب بقيادة أمريكا هو القوة العظمى الوحيدة التي تتحكم بالعالم، بل ظهور اقطاب جديدة وخاصة قطب يتمركز حول الصين وروسيا يكون له مكانة أكبر في صياغة واقع واحداث العالم المعاصر.



ولكن هذه الفترة الانتقالية لم تنتهِ بعد؛ بل سوف تسمر لسنوات وربما لعقد آخر.



باتت هذه المرحلة الانتقالية التي تتمخض عن عالم متعدد الأقطاب أكثر وضوحا خاصة مع ازم ......





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