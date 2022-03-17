انعدام الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في العراق

2022/03/17 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / انمار المجول ..لا يختلف اثنان في الرأي بأن لا يوجد في العراق أمن غذائي، حيث عرفت منظمة الفاو الأمن الغذائي على انه ” توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمة للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من اجل حياة صحية ونشطة”، والامن الغذائي هنا يعني الاكتفاء الذاتي وتوفير المواد الغذائية الأساسية في حياة […]

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