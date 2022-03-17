صادقون تدعو البرلمان لتحرك حازم بشأن الوجود الأمريكي والتركي في العراق

2022/03/17 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعت كتلة صادقون النيابية، الخميس ، مجلس النواب الى اتخاذ خطوات حازمة بشأن انسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق.وقال النائب عن الكتلة علي الجمالي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “القوات العسكرية الأجنبية الأمريكية التركية تعمل على استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتهديد دول الجوار “.وأضاف، أن “استمرار الوجود الاجنبي […]

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