الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي صلتها بموقع التسجيل على المنحة التي أقرها مجلس الوزراء

2022/03/17 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، صلتها بموقع التسجيل على المنحة التي أقرها مجلس الوزراء.وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت موقعاً باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتيح للمواطنين التسجيل على تسلم منحة الـ (100) ألف دينار التي أقرها مجلس الوزراء إلى المواطنين معدومي الدخل".واضافت انها "تنفي، صلتها بهذا الموقع، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر من هذه المواقع الوهمية، والاعتماد على الأخبار الرسمية، التي تنشر عبر القنوات الرسمية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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