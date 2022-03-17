ريال مدريد يتخلى عن قميصه الأبيض في مواجهة برشلونة

2022/03/17 | 15:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو بدون الطقم الأبيض المعتاد، وسيظهر لأول مرة بقميص مُخصص للقاء ضد برشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.ريال مدريد يستضيف برشلونة الأحد المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.ريال مدريد أعلن عن قميصه للكلاسيكو والذي سيكون باللون الأسود، وسيرتدي الحارس كورتوا اللون […]

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