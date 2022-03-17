التغطية العربية للحرب في اوكرانيا

2022/03/17 | 15:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر ..نعلم وندرك مسبقاً أنّ العنوان اعلاه يفتقد للدقّةِ والموضوعية .! , حيث لا يمكن تسمية هذه التغطية ” عربية ” بالمفهوم القومي او الذي يشمل معظم الاقطار العربية , وقد لجأنا الى هذا اللجوء المفتقد للشروط ! بدلاً من الإضرار لعنوانٍ آخرٍ بعنوان : < الإعلام العربي والحرب في اوكرانيا […]

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