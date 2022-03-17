ارتفاع عدد إصابات كورونا بالمملكة المتحدة..قد يمهد لموجة أخرى بأمريكا

2022/03/17 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أسبوعين على إلغاء التدابير الوقائية المخفّفة الأخيرة الخاصة بـ"كوفيد-19"، بينها عزل الأشخاص الذين أظهرت نتائج فحوصاتهم أنهم مصابين بفيروس كورونا لخمسة أيام، لوحظ ارتفاع بعدد الإصابات والاستشفاء مجدّدًا في المملكة المتحدة.

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