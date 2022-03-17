الفتح: استمرار أبو رغيف في مهامه يعرض الكاظمي للمساءلة والاستجواب

2022/03/17 | 15:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد تحالف الفتح، الخميس، أن استمرار لجنة أبو رغيف غير الدستورية في ممارسة مهامها واعمالها الخارجة عن القانون يعرض رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته الى المساءلة والاستجواب من قبل البرلمان.وقال النائب عن التحالف فالح حسن في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “استمرار أبو رغيف في ممارسة مهامه بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم […]

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