سلالة جديدة من كورونا تسود في الصين وتنتشر في جميع أنحاء العالم

2022/03/17 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الروسية أن سلالة “أوميكرون الخفي” التي انتشرت في الصين وألمانيا، قد تصبح السلالة السائدة في العالم.وفقا لعلماء الفيروسات، يفقد الذين أصيبوا بـ “أوميكرون الخفي” حاسة الشم، وقد رصدت إصابات كثيرة في الصين وألمانيا، ويعتقد أن السبب على الأرجح، هو المهاجرون الذين لا يتمتعون بمناعة ضد المرض.ويقول وزير الصحة […]

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