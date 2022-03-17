توافقات بشأن مرشح رئاسة الوزراء

2022/03/17 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملا

أعلن الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، عن موقفهما من مرشح رئاسة الوزراء جعفر الصدر.

وقال رئيس تحالف تصميم، المنضوي في الإطار التنسيقي، عامر الفايز، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإطار التنسيقي لم يُبدِ أيَّ اعتراضٍ على مرشح رئاسة الوزراء جعفر الصدر"، مبيناً، أن "الإطار أكّد ضرورة أن ينطلق المرشح من الكتلة الأكبر وباسم المكوّن الشيعي وليس باسم كتلة".

وأضاف، أن "الإطار التنسيقي طلب من الكتلة الصدرية وضع أسس ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، ويطرح على جعفر الصدر أو غيره من الأسماء"، مشيراً الى أنه "لا مانع من ترشيح الكتلة الصدرية لرئيس الوزراء؛ لأنها الأكثر عدداً في المكوّن الشيعي".

وذكر، أن "جعفر الصدر هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء حتى الآن".

بدورها، أوضحت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جعفر الصدر هو مرشح قريب من كل الكتل السياسية"، لافتة الى أن "التحالف الثلاثي إذا رشَّح هذا الاسم، فسيتم دعمه".

ولفتت إلى أن "هناك توافقات مع كتل اخرى لتمرير هذا الاسم لشخصيته وأرثه التاريخي، فهو سياسي من الدرجة الأولى ولديه تقارب مع الأطراف الأخرى حتى من الإطار التنسيقي"، مؤكدة "إذا كان الترشيح ثابتاً ،نؤيده".

وذكرت، أن "العملية السياسية تمر بكثير من المنعطفات، لكن الاستحقاقات الدستورية مفصل مهم والشعب ينظر الى العملية السياسية وحاجته الى الخدمات والموازنة وهذا مرتبط جميعا مع تشكيل الحكومة وترشيح رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الاكبر، وتشكيل الحكومة يمثل اهمية ضمن توقيتاتها".

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